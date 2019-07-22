Radio Bruno, cessione fatta per Vitor Hugo, ha già lasciato il ritiro viola. I dettagli

Si è ufficiosamente chiusa nel tardo pomeriggio italiano il rapporto tra Vitor Hugo e la Fiorentina. Il centrale brasiliano, in uscita dal club viola già da diverse settimane, ha lasciato l’hotel dove...

Si è ufficiosamente chiusa nel tardo pomeriggio italiano il rapporto tra Vitor Hugo e la Fiorentina. Il centrale brasiliano, in uscita dal club viola già da diverse settimane, ha lasciato l’hotel dove alloggia la squadra, direzione probabilmente Brasile. Il brasiliano ha salutato staff e compagni e si è indirizzato verso l’uscita con i bagagli. Ha rilasciato anche le seguenti dichiarazioni: “Un grande saluto a tutti i tifosi viola, è stata un’esperienza bellissima”

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