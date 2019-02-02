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I convocati per Udine, non c'è Vitor Hugo, lesione all'aduttore. Il report medico viola

La lista dei convocati della Fiorentina in partenza per Udine:Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezze...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2019 17:29
I convocati per Udine, non c'è Vitor Hugo, lesione all'aduttore. Il report medico viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La lista dei convocati della Fiorentina in partenza per Udine:

Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout.

La Fiorentina comunica inoltre che il calciatore Vitor Hugo è stato sottoposto in data odierna a accertamenti diagnostici che hanno confermato una lesione di primo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra.

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