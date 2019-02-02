I convocati per Udine, non c'è Vitor Hugo, lesione all'aduttore. Il report medico viola
La lista dei convocati della Fiorentina in partenza per Udine:Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezze...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2019 17:29
La lista dei convocati della Fiorentina in partenza per Udine:
Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Graiciar, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Muriel, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Terracciano, Veretout.
La Fiorentina comunica inoltre che il calciatore Vitor Hugo è stato sottoposto in data odierna a accertamenti diagnostici che hanno confermato una lesione di primo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra.