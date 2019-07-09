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Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas

Secondo quanto riporta La Nazione, dopo il passaggio di Laurini al Parma, il prossimo a salutare la maglia viola potrebbe essere Vitor Hugo. Per il brasiliano c’è un’offerta del Leganes: non si arriva...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 12:36
Vitor Hugo ad un passo dall'addio, è vicino al Leganes. Occhio però al Besiktas - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
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Secondo quanto riporta La Nazione, dopo il passaggio di Laurini al Parma, il prossimo a salutare la maglia viola potrebbe essere Vitor Hugo. Per il brasiliano c’è un’offerta del Leganes: non si arriva agli 8 milioni spesi da Corvino due estati fa, ma il club iberico fa sul serio ed è pronto a prelevare il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Si registra anche l’inserimento del Besiktas, società che avrebbe già incassato il sì di Hugo. In questo caso si potrebbe arrivare alla cifra versata dalla Fiorentina due estati fa

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