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CdS Stadio: Vitor Hugo tenta il recupero con il Cagliari. Provino stamani in rifinitura altrimenti panchina

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il difensore brasiliano Vitor Hugo, acciaccato e non al 100% per via dell'infortunio subito nell'amichevole  prima d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2018 09:59
CdS Stadio: Vitor Hugo tenta il recupero con il Cagliari. Provino stamani in rifinitura altrimenti panchina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Rassegna Stampa
Vitor Hugo
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il difensore brasiliano Vitor Hugo, acciaccato e non al 100% per via dell'infortunio subito nell'amichevole  prima di Fiorentina-Napoli al bicipite femorale dx. Stamani in rifinitura tenterà il recupero in extremis per la gara interna contro il Cagliari in programma alle ore 15.00. Se il brasiliano dovesse farcela, sebbene venga schierato solo e soltanto se i rischi di ricaduta saranno pari a zero, Laurini si accomoderà in panchina facendo spazio sulla fascia destra a Milenkovic che in ogni caso sarà titolare. Pioli auspica comunque ad avere Hugo disponibile per l'ultima giornata contro il Milan a San Siro.

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