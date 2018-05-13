CdS Stadio: Vitor Hugo tenta il recupero con il Cagliari. Provino stamani in rifinitura altrimenti panchina

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il difensore brasiliano Vitor Hugo, acciaccato e non al 100% per via dell'infortunio subito nell'amichevole prima d...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, il difensore brasiliano Vitor Hugo, acciaccato e non al 100% per via dell'infortunio subito nell'amichevole prima di Fiorentina-Napoli al bicipite femorale dx. Stamani in rifinitura tenterà il recupero in extremis per la gara interna contro il Cagliari in programma alle ore 15.00. Se il brasiliano dovesse farcela, sebbene venga schierato solo e soltanto se i rischi di ricaduta saranno pari a zero, Laurini si accomoderà in panchina facendo spazio sulla fascia destra a Milenkovic che in ogni caso sarà titolare. Pioli auspica comunque ad avere Hugo disponibile per l'ultima giornata contro il Milan a San Siro.