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Clamoroso recupero di Vitor Hugo! Il brasiliano sarà in campo con il Napoli?

Secondo quando riportato in apertura da Radio Bruno Toscana, contrariamente dalle previsioni il numero 31 viola sarà regolarmente in campo o quanto meno disponibile per la panchina. Il brasiliano si e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 12:51
Clamoroso recupero di Vitor Hugo! Il brasiliano sarà in campo con il Napoli? - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Vitor Hugo
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Secondo quando riportato in apertura da Radio Bruno Toscana, contrariamente dalle previsioni il numero 31 viola sarà regolarmente in campo o quanto meno disponibile per la panchina. Il brasiliano si era infortunato con la Roma, aveva saltato la trasferta di Udine e si era allenato a parte. Quindi il suo recupero è veramente sorprendente e quanto mai importante. Ricordiamo che oggi ci saranno diversi assenti in difesa, ossia Milenkovic per squalifica e Laurinì per infortunio. E' probabile l'utilizzo di Ceccherini come terzino

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