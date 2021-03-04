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Hugo: "Davide ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai"

Anche Vitor Hugo ha ricordato la scomparsa di Davide Astori.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2021 21:13
Hugo: "Davide ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
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Coerografia Curva Fiesole Astori

L'ex difensore centrale della Fiorentina, Vitor Hugo, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato del suo amico ed ex compagno di squadra, Davide Astori.

Queste le sue parole: "Oggi sono tre anni che è scomparso, volevo dire che ovunque io sia non lo dimenticherò mai. Oltre che un bravo calciatore era anche il nostro capitano, amico e fratello. Ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai, perché è sempre vivo dentro tutti noi".

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