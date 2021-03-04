Hugo: "Davide ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai"

Anche Vitor Hugo ha ricordato la scomparsa di Davide Astori.

L'ex difensore centrale della Fiorentina, Vitor Hugo, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno e ha parlato del suo amico ed ex compagno di squadra, Davide Astori.

Queste le sue parole: "Oggi sono tre anni che è scomparso, volevo dire che ovunque io sia non lo dimenticherò mai. Oltre che un bravo calciatore era anche il nostro capitano, amico e fratello. Ci ha lasciato tanti insegnamenti da non dimenticare mai, perché è sempre vivo dentro tutti noi".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI SCONCERTI

https://www.labaroviola.com/sconcerti-non-so-se-la-fiorentina-si-salvera-mercato-di-gennaio-incomprensibile-ti-sei-indebolito/132956/