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Sconcerti: "Non so se la Fiorentina si salverà. Mercato di gennaio incomprensibile, ti sei indebolito"

Mario Sconcerti ha parlato della difficile situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma, la corsa salvezza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2021 21:05
Sconcerti: "Non so se la Fiorentina si salverà. Mercato di gennaio incomprensibile, ti sei indebolito" -
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Sconcerti: "Non so se la Fiorentina si salverà. Mercato di gennaio incomprensibile, ti sei indebolito"

Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina: "Non so se la Fiorentina si salverà, le altre giocano da squadre inferiori, noi da squadra sbagliata. Torino e Cagliari sono più complete rispetto a noi e sono anche più squadra. Dobbiamo fare la corsa su Spezia e Benevento. Io sono comunque ottimista, comunque non capisco il mercato fatto a gennaio. Ci siamo indeboliti, è stato un errore prendere giocatori che non giocavano da tempo come Kokorin e Malcuit, mentre abbiamo ceduto giocatori che non sono stati sostituiti"

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