Tutte le ipotesi per la formazione anti-Roma: difesa a 3 o a 4? Intanto si scalda Vitor Hugo...
La Nazione riporta un interrogativo molto importante di questa lunga vigilia verso la sfida contro la Roma, ovvero scegliere il modulo. Pioli opterà per confermare la difesa a quattro o scegliere un a...
La Nazione riporta un interrogativo molto importante di questa lunga vigilia verso la sfida contro la Roma, ovvero scegliere il modulo. Pioli opterà per confermare la difesa a quattro o scegliere un assetto a tre difensori. L’infortunio muscolare che ha tolto di mezzo Laurini ha aperto un problema sulla fascia destra. In rialzo le quotazioni di Vitor Hugo; con la difesa a tre, il brasiliano insieme ad Astori e Pezzella, e un centrocampista in più (probabilmente Sanchez); con la difesa a quattro, Hugo centrale con Astori e Pezzella a destra, preferito a Gaspar. Il portoghese potrebbe così essere sacrificato per le sue caratteristiche troppo offensive, contro un avversario molto forte come la Roma.