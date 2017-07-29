Vitor Hugo: "In Germania vedrete la vera Fiorentina. Con Astori sempre più sintonia"

Lavoreremo forte, ma con allegria" così il difensore brasiliano Vitor Hugo dopo l'amichevole contro lo Sporting Lisbona

Dopo l'amichevole contro lo Sporting Lisbona ha parlato Vitor Hugo, queste le sue parole: "C’è stata molta intensità, loro sono pronti per la Champions. Con Astori l’intesa sta crescendo, adesso il tour in Germania ci servirà per essere ancora più squadra. Lavoreremo forte, ma con allegria"