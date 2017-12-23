Vitor Hugo: "Grazie a Dio per la vittoria di ieri, complimenti a tutti per lo sforzo"
"Grazie a Dio per la vittoria di ieri e complimenti a tutti per lo sforzo". Sono le parole scritte sul proprio profilo Instagram dal centrale difensivo Vitor Hugo, chiamato ieri sera a Cagliari a gioc...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 16:12
"Grazie a Dio per la vittoria di ieri e complimenti a tutti per lo sforzo". Sono le parole scritte sul proprio profilo Instagram dal centrale difensivo Vitor Hugo, chiamato ieri sera a Cagliari a giocare da titolare. Una prova convincente, la sua, nel blocco dei centrali a tre scelto da Pioli, che adesso potrebbe rappresentare l'apripista per vederlo maggiormente impiegato in campionato, al netto del ritorno di German Pezzella.