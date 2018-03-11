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Vitor Hugo su Instagram: “Da oggi giocheremo per te, grazie per tutti i consigli Capitano!”

Tramite il proprio profilo Instagram il match winner di Fiorentina-Benevento, Vitor Hugo, ha dedicato un pensiero a Davide Astori:“Tutto quello che abbiamo fatto oggi era per te Asto! Un uomo eccezion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 20:13
Vitor Hugo su Instagram: “Da oggi giocheremo per te, grazie per tutti i consigli Capitano!” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hugo
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Vitor Hugo
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Tramite il proprio profilo Instagram il match winner di Fiorentina-Benevento, Vitor Hugo, ha dedicato un pensiero a Davide Astori:

“Tutto quello che abbiamo fatto oggi era per te Asto! Un uomo eccezionale che mancherai a tutti noi .. Ho avuto l'onore di sostituire voi e ho dato il mio meglio per tu essere orgoglioso di me ed è riuscito a fare questo golo e onorarti e io manterrò questo momento per il resto della mia vita !! Grazie per tutto quello che mi hai insegnato da quando sono arrivato e se oggi sono un giocatore migliore grazie a te e ai tuoi consigli !! So che non possiamo più giocare con te, in questo momento, ma possiamo, dovremmo e andiamo giocare, d'ora in poi, PER TE !! Grazie Capitano, MIO CAPITANO !!".

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