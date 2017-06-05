ORA È UFFICIALE, VITOR HUGO È UN CALCIATORE DELLA FIORENTINA. DOMANI LE VISITE MEDICHE
Il primo colpo per la nuova stagione è finalmente ufficiale, domani visite mediche e firma sul contratto. A Firenze arriva Vitor Hugo
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2017 15:58
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Vitor Hugo Franchescoli de Souza dalla Sociedade Esportiva Palmeiras.
Vitor Hugo, nato a Guaraci (Brasile) il 20 maggio del 1991, con la maglia del Palmeiras ha vinto l’ultimo Campionato Brasiliano ed una Coppa Brasiliana collezionando 67 presenze ed 8 gol. Il nuovo difensore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, che inizieranno nel pomeriggio di domani, martedì 6 giugno