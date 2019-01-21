Edimilson e Vitor Hugo, errori che rovinano la Fiorentina. La risposta di Pioli sui due...

«Perdere questa partita sarebbe stata una beffa». Dice così Stefano Pioli, che può sorridere per il pareggio ottenuto all’ultimo respiro ma che sicuramente avrà ripensato a quell’espulsione per doppio...

«Perdere questa partita sarebbe stata una beffa». Dice così Stefano Pioli, che può sorridere per il pareggio ottenuto all’ultimo respiro ma che sicuramente avrà ripensato a quell’espulsione per doppio cartellino giallo di Edimilson Fernandes a una manciata di minuti dal termine del primo tempo. E pensare che il secondo fallo viene commesso a centrocampo, dove non c’era bisogno di tanta irruenza per riconquistare un pallone che i viola avrebbero potuto recuperare con più attenzione.

Un’ingenuità, quella di Fernandes, che è costata cara alla Fiorentina. Perché da una parte, psicologicamente, ha rivitalizzato la Samp. Dall’altra, invece, ha spostato gli equilibri tattici di una gara che pareva comunque in possesso dei viola. Non a caso, a inizio ripresa, il tecnico ha tolto una punta come Simeone per inserire un centrocampista di contenimento come Dabo. «Mi aspettavo di più da lui, per quelle che sono le sue caratteristiche fisiche», dirà Pioli al termine.

Le ingenuità si pagano. Ne sa qualcosa anche Vitor Hugo, che sull’imbeccata di Saponara allarga il braccio e tocca in area di mano consentendo ai blucerchiati di raddrizzare una partita che, nonostante l’inferiorità numerica, si era comunque adagiata sui ritmi voluti dai viola. «Gli errori ci sono stati e ci saranno sempre», continua Pioli.

La Repubblica