Vitor Hugo: "Chiesa ha la classe di un brasiliano. Pioli? Un martello, qui mi sento a casa"

In Brasile il primo pensiero è fare un gol in più degli altri, qui in Italia è non subirlo. Kalinic? È un grande bomber, spero resti con noi

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2017 10:37

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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