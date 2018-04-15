Orsato assegna il rigore alla Spal ma il VAR lo cancella, non c'è fallo di Vitor Hugo su Felipe
Episodio degno di VAR al 10' del primo tempo: azione convulsa a all'interno dell'area viola che si conclude con un contatto fra Vitor Hugo e Felipe. Orsato ci pensa un pò, prima di indicare il dischet...
A cura di Gianmarco Biagioni
15 aprile 2018 12:33
Episodio degno di VAR al 10' del primo tempo: azione convulsa a all'interno dell'area viola che si conclude con un contatto fra Vitor Hugo e Felipe. Orsato ci pensa un pò, prima di indicare il dischetto del rigore ma, tempestivamente, interviene il VAR che invita il direttore di gara a rivedere il contrasto incriminato. Orsato, quindi, si avvicina alla postazione sita a bordo campo e prontamente corregge la sua decisione.
Gianmarco Biagioni