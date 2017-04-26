La Fiorentina ha preso Vitor Hugo, trattativa ai dettagli. Ecco perché non arrivano nè Acerbi nè Skriniar

Corvino ha deciso, il prossimo anno si riparte con la coppa dei centrali di difesa Astori e Vitor Hugo. Il costo dell'operazione..

La Fiorentina ha deciso: si riparte dalla coppia difensiva Astori-Vitor Hugo. E il difensore brasiliano ha già accettato con grande entusiasmo, senza alcun tipo di perplessità. E’ un discorso che parte dalla scorsa estate ma che è entrato nel vivo (come raccontato nei dettagli) da diverse settimane. La novità: il Palmeiras ha promesso a Vitor Hugo di liberarlo senza giochi al rialzo. La valutazione è appena sotto i dieci milioni, si sta lavorando sui bonus. Un’altra cosa: Skriniar e Acerbi, accostati ai viola, sono ottimi profili ma non in ottica Fiorentina. Perché i viola hanno scelto Vitor Hugo e sono stati ricambiati. Aspettando il nuovo allenatore, con Pioli assolutamente in corsa ma ovviamente senza trascurare Di Francesco che – come raccontato – prossimamente incontrerà Squinzi.

Alfredo Pedullà