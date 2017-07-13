Antognoni: "Vitor Hugo è forte fisicamente, sa usare bene sia il destro che il sinistro e sa fare anche tanti gol"
Giancarlo Antognoni presenta Vitor Hugo: "Speriamo che le premesse siano buone. È nato nelle squadre minori ma si è consacrato con il Palmeiras
A cura di Redazione Labaroviola
13 luglio 2017 16:05
Alla presentazione ufficiale per Vitor Hugo ha parlato il dirigente viola Giancarlo Antognoni che ha presentato il difensore brasiliano:
"Vitor Hugo è forte fisicamente e bravo tecnicamente. Usa bene i due piedi. Nasce in squadre minori ma si è consacrato con il Palmeiras in Brasile. Speriamo che le premesse siano di buon auspicio nel corso di questa stagione. E’ forte fisicamente e bravo di testa, sa fare molti gol"