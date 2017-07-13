Antognoni: "Vitor Hugo è forte fisicamente, sa usare bene sia il destro che il sinistro e sa fare anche tanti gol"

Giancarlo Antognoni presenta Vitor Hugo: "Speriamo che le premesse siano buone. È nato nelle squadre minori ma si è consacrato con il Palmeiras

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2017 16:05

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