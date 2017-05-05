Fiorentina, Vitor Hugo: si inserisce il Valencia e non solo

Vitor Hugo: gli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina.

Vitor Hugo, difensore brasiliano del Palmeiras che il 20 Maggio prossimo compirà 26 anni, piace dalla scorsa estate tantissimo a Pantaleo Corvino, tanto che il dg viola sta riprovando anche in queste ore a portarlo alla Fiorentina.

Del giocatore brasiliano ha parlato pochi minuti fa a Radio Blu anche Sabatino Durante, noto intermediario di calciomercato ed agente Fifa, molto esperto di calcio sudamericano. Ha confermato le ottime qualità del ragazzo: è un vero e proprio stopper, forte fisicamente e pure tecnicamente, che garantisce anche un buon numero di goal. Punti deboli? Non è veloce, ma secondo Durante l'unica vera incognita è la capacità di ambientamento nel calcio europeo, come accade per quasi tutti i difensori brasiliani.

Insomma non è un fenomeno, ma tra gli addetti ai lavori tutti sostengono che è un bel giocatore, tanto da essere seguito in Europa da molte squadre (anche la Juventus lo ha fatto nelle scorse settimane). In particolare nelle ultime ore il Valencia avrebbe chiesto informazioni su di lui al procuratore Lucas Lages, che è appunto dato in arrivo in Europa.

La Fiorentina non è riuscita a chiudere per una questione di prezzo la scorsa estate: oggi il ragazzo ha un valore di mercato appena sotto i 5 milioni di euro, ma per le tante squadre che hanno chiesto informazioni su di lui l'impressione è che ne serviranno almeno 7 per poterlo portare a Firenze. Il suo arrivo in Europa è comunque scontato, tanto che da titolare fisso qual è, sta faticando a trovare continuità nell'attuale Coppa Libertadores e che gli stessi suoi tifosi lo accusano di avere già la testa altrove.

La Fiorentina comunque non ha fretta, ha già chiuso per Milenkovic e per l'altro centrale da acquistare in vista della rivoluzione estiva si sondano varie piste, l'ultima è appunto quella di Tonelli, come vi abbiamo già raccontato sulle nostre pagine qualche ora fa.

La Fiorentina riflette, Corvino è pronto a completare la sua nuova difesa.

Giancarlo Sali