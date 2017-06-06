Vitor Hugo è arrivato a Firenze: "Sono molto felice di essere alla Fiorentina, forza viola"

Adesso il difensore brasiliano si trova al centro sportivo con Pantaleo Corvino, dopo le visite mediche e la firma sul contratto

Alle 14.05 è sbarcato a Firenze con un volo direttamente dal suo Brasile il nuovo difensore della Fiorentina Vitor Hugo. Queste le parole del difensore classe 91 al suo arrivo a Firenze: "Saluto tutti i tifosi della Fiorentina, sono molto contento di essere qui. Forza viola!". Adesso Vitor Hugo è al centro sportivo in compagnia del direttore generale Pantaleo Corvino e dopo farà la visite mediche di rito prima della firma sul contratto.