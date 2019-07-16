Vitor Hugo è vicino al Besiktas con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro

Dalla Turchia, il difensore centrale Vitor Hugo della Fiorentina è quasi un giocatore del Besiktas. L'operazione si farebbe in prestito oneroso a 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 4,5 mil...

Dalla Turchia, il difensore centrale Vitor Hugo della Fiorentina è quasi un giocatore del Besiktas. L'operazione si farebbe in prestito oneroso a 500.000 euro con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Al giocatore avrebbe un ingaggio da 1,5 milioni all'anno. La trattativa è da confermare ma pare che sia in arrivo la chiusura definitiva.