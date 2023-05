Vitor Hugo: “Forza Fiorentina! Sono sicuro che Astori giocherà con voi queste due finalissime”

L’ex difensore brasiliano della Fiorentina Vitor Hugo ha commentato il post di auguri che gli ha riservato la società viola qualche giorno fa su Instagram. Nel ringraziare il club gigliato, il giocatore, ora in forza al Bahia, ha fatto l’in bocca al lupo ai colori viola in vista del finale di stagione. Queste le sue parole: “Grazie mille per il ricordo. Forza grande Viola! In bocca al lupo in tutte e due le finalissime che avete raggiunto. Sono sicuro che il nostro capitano giocherà con voi in queste gare. Siete già campioni ragazzi per aver dato questa gioia ed emozioni al popolo fiorentino”.