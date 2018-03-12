Labaro Viola

Il compito più difficile di Vitor Hugo, sostituire Astori. Quel gol e la dedica..

Vitor Hugo ce l’ha messa tutta per onorare Astori. Sulle sue spalle  e su quelle di Badelj capitano con la fascia dei 4 colori del Calcio Storico, pesava l’onere più grande: sostituirlo in campo, senz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2018 12:20
Il compito più difficile di Vitor Hugo, sostituire Astori. Quel gol e la dedica.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Rassegna Stampa
Fiorentina
Astori
Vitor Hugo
Condividi

Vitor Hugo ce l’ha messa tutta per onorare Astori. Sulle sue spalle  e su quelle di Badelj capitano con la fascia dei 4 colori del Calcio Storico, pesava l’onere più grande: sostituirlo in campo, senza che l’assenza della “luce, come l’ha chiamato Badelj in Santa Croce si facesse sentire troppo.

Hugo ha usato muscoli e cuore, come piace a lui. La sua partita è stata tutta tackle, grinta e colpi di testa: il gol è un premio, la dedica al capitano, con quella maglia celebrativa tenuta in mano dal massaggiatore viola che ha trovato Davide in camera ormai privo di vita, è un altro tocco di magia di una domenica indimenticabile. Così scrive questa mattina il Corriere fiorentino.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok