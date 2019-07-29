Vitor Hugo: "Non ho parole per ringraziare. Anche tutti voi fate parte della mia storia. Grazie mille"

Attraverso un post su Instagram Vitor Hugo ha voluto così ringraziare dopo lo striscione appeso al Franchi: "Non ho parole per ringraziare tutto questo affetto! Posso solo dire con certezza che anche...

Attraverso un post su Instagram Vitor Hugo ha voluto così ringraziare dopo lo striscione appeso al Franchi: "Non ho parole per ringraziare tutto questo affetto! Posso solo dire con certezza che anche tutti voi fate parte della Mia Storia!! Grazie Mille Fiorentina e tuoi tifosi!!!!"