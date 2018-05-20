Primo cambio per la Fiorentina: fuori l'infortunato Vitor Hugo e dentro Maxi Olivera

Dopo appena mezz'ora di gioco, e con il risultato sull'1-1, Stefano Pioli decide di cambiare le carte in tavola. Infatti, dopo il vantaggio firmato Cholito Simeone al quale ha prontamente risposto Çal...

Dopo appena mezz'ora di gioco, e con il risultato sull'1-1, Stefano Pioli decide di cambiare le carte in tavola. Infatti, dopo il vantaggio firmato Cholito Simeone al quale ha prontamente risposto Çalhanoğlu, l'allenatore viola ha deciso di richiamare in panchina Vitor Hugo. Al suo posto ha fatto il suo ingresso in campo Maxi Olivera. Per il centrale difensivo, probabilmente, si tratta di un problema fisico.

Gianmarco Biagioni