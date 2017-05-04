Accordo per 8 milioni di euro, Vitor Hugo sarà il prossimo difensore della Fiorentina

Accordo trovato sulla base di 8 milioni, si discutono i dettagli ma ormai è certo, Vitor Hugo sarà il prossimo difensore viola

La nuova Fiorentina riparte dalla difesa. Così dopo Nikola Milenkovic, la Fiorentina è pronta ad assicurarsi un altro difensore. La pista che porta a Vitor Hugo si è surriscaldata negli ultimi giorni e sembra davvero essere arrivata a una svolta. Sul centrale del Palmeiras, la Fiorentina ha deciso di investire una cifra non lontana dagli 8 milioni. Affare non ancora chiuso, ma fra le parti l’intesa sembra davvero essere stata trovata.

Rispetto al serbo, Vitor Hugo è un profilo diverso. Più esperto (classe ’91) e quindi più pronto, nonostante che per il momento abbia giocato soltanto in Brasile. Il terzetto della nuova difesa viola prende dunque consistenza: la conferma di Astori, Milenkovic e ora Vitor Hugo. Se la Fiorentina decidesse di attivare il diritto di riscatto su Salcedo, ecco che il reparto dei centrali potrebbe già essere al completo.

La Nazione