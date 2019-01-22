"Edimilson e Hugo non sono da Fiorentina. Chiesa può andare basta che i soldi..."

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“Da gennaio stiamo facendo cose di calcio, mentre negli ultimi due anni e mezzo nulla di cio che è stato fatto mi è piaciuto. Domenica bis...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Da gennaio stiamo facendo cose di calcio, mentre negli ultimi due anni e mezzo nulla di cio che è stato fatto mi è piaciuto. Domenica bisognava vincere, tra gli errori c’è anche quello di Pioli, non doveva togliere Muriel, del tecnico c’è sempre qualcosa che non mi convince, ha il braccino quando deve osare un po’ di più. Ci ha messo tutto un girone per capire che Veretout andava rimesso mezzala. La società sta pensando di cambiare Pioli.

Muriel è un grande giocatore, se ne sono accorti tutti.

L’arbitro Di Bello domenica è semplicemente modesto, ha commesso errori clamorosi danneggiando sia la Fiorentina che la Sampdoria. Edimilson e Vitor Hugo non sono da Fiorentina, se fai certi errori allora non sei all’altezza e pronti per vestire la maglia viola.

La cessioni di Chiesa non mi scandalizzerebbe, basta che i soldi vengano reinvestiti nella maniera giusta e per migliorare davvero la squadra”