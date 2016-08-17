Vitor Hugo incedibile, la Fiorentina aveva offerto 8 milioni ma ha visto rifiutare più volte l'offerta

Il centrale del Palmeiras classe 91 era uno degli obiettivi di Pantaleo Corvino

Il difensore del Palmeiras classe 1991 Vitor Hugo è stato a lungo un oggetto del desiderio della Fiorentina su precisa richiesta di Paulo Sousa per la difesa. La Fiorentina aveva fatto più offerte tutte poco sotto i dieci milioni di euro ma sono state tutte rifiutate dal club brasiliano che ritiene il centrale di difesa incedibile. L'ultima solo qualche giorno fa, Corvino infatti aveva offerto 8 milioni di euro ma di fronte all'ennesimo no del club di appartenenza la società viola è stata costretta a virare su altri obiettivi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.