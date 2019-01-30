Labaro Viola

Report ACF, problema all'aduttore della coscia destra per Vitor Hugo. Il comunicato

La Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'adduttore della coscia destra. Gli esami diagnostici saranno effettuati nei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 20:50
Report ACF, problema all'aduttore della coscia destra per Vitor Hugo. Il comunicato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
News
Fiorentina
Vitor Hugo
Condividi

La Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'adduttore della coscia destra. Gli esami diagnostici saranno effettuati nei prossimi giorni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok