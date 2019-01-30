Report ACF, problema all'aduttore della coscia destra per Vitor Hugo. Il comunicato
La Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'adduttore della coscia destra. Gli esami diagnostici saranno effettuati nei...
A cura di Redazione Labaroviola
30 gennaio 2019 20:50
La Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema all'adduttore della coscia destra. Gli esami diagnostici saranno effettuati nei prossimi giorni.