Fiorentina ad un passo da Vitor Hugo, colpo vicino si discutono i dettagli

La trattativa con il Palmeiras ormai è nella fase caldissima, sarà il sostituto di Gonzalo Rodriguez nella difesa viola

La Fiorentina cerca un grande difensore, anche perché perderà Gonzalo Rodriguez a parametro zero. E Vitor Hugo lo è, i contatti delle ultime settimane (che vi abbiamo raccontato) sono diventati una no stop. La Fiorentina vuole andare fino in fondo, il Palmeiras è uno tra i club più prestigiosi del Brasile, ma si sta ragionando su cifre e bonus. Siamo non troppo distanti dalla doppia cifra, ma per i viola Vitor Hugo è la soluzione giusta per rafforzare il reparto, a costo di sacrificare lo slot da extracomunitario. La differenza con Rodrigo Caio, passaporto italiano e anche lui nel mirino della Viola, non è soltanto legato allo status ma alle caratteristiche. Pur avendo Caio una valutazione più alta (e la Fiorentina continuerà a seguirlo), l’inseguimento a Vitor Hugo entra in una fase strategicamente importante.

AlfredoPedullà.com