Vitor Hugo infortunato, arrivano brutte notizie: stagione finita? Assente contro il Genoa...

Nonostante le terapie sul campo e in palestra durante l’allenamento di ieri Vitor Hugo – secondo quanto raccolto Radio Bruno – non sarà sicuramente convocato per la partita contro il Genoa. La Fiorent...

Nonostante le terapie sul campo e in palestra durante l’allenamento di ieri Vitor Hugo – secondo quanto raccolto Radio Bruno – non sarà sicuramente convocato per la partita contro il Genoa. La Fiorentina non fa previsioni circa il recupero del brasiliano, ma il problema (lesione al bicipite femorale destro) è piuttosto fastidioso e potrebbe richiedere diverso tempo prima di essere risolto in modo definitivo.