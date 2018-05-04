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Vitor Hugo infortunato, arrivano brutte notizie: stagione finita? Assente contro il Genoa...

Nonostante le terapie sul campo e in palestra durante l’allenamento di ieri Vitor Hugo – secondo quanto raccolto Radio Bruno – non sarà sicuramente convocato per la partita contro il Genoa. La Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 maggio 2018 09:59
Vitor Hugo infortunato, arrivano brutte notizie: stagione finita? Assente contro il Genoa... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Rassegna Stampa
Vitor Hugo
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Nonostante le terapie sul campo e in palestra durante l’allenamento di ieri Vitor Hugo – secondo quanto raccolto Radio Bruno – non sarà sicuramente convocato per la partita contro il Genoa. La Fiorentina non fa previsioni circa il recupero del brasiliano, ma il problema (lesione al bicipite femorale destro) è piuttosto fastidioso e potrebbe richiedere diverso tempo prima di essere risolto in modo definitivo.

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