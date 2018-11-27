Hugo: "Complimenti, bella prestazione" ma i tifosi rispondono. Botta e risposta social

Una sfida, quella contro la Juventus particolarmente sentita dai tifosi viola. A proposito. Su Instagram è andato in scena un botta e risposta tra alcuni di loro e Vitor Hugo.Tutto è nato dal post del...

Una sfida, quella contro la Juventus particolarmente sentita dai tifosi viola. A proposito. Su Instagram è andato in scena un botta e risposta tra alcuni di loro e Vitor Hugo.

Tutto è nato dal post del brasiliano a commento dello 0-0 di Bologna. «Bella partita della squadra — ha scritto il difensore — oggi è mancato solo il gol...complimenti a tutti!».

Una visione del match che ha scatenato la reazione dei suoi follower. «Sono 5 partite che fate ridere», scriveva qualcuno. Oppure: «Ce la faremo a

fare un gol su azione prima della fine dell’anno?». E ancora: «No, è mancata la voglia di vincere come nelle ultime 5 partite».

Commenti ai quali Vitor Hugo ha voluto rispondere di persona. «Insieme siamo più forti», ha scritto più volte. Il brasiliano, per rispondere, ha scelto la calma. «Non la penso come te ma rispetto la tua opi nione», ha replicato ad uno dei tifosi, mentre ad un altro ha fatto notare che «la prestazione della squadra non è stata brutta».

Col passare della giornata, poi, i commenti sono proseguiti, mentre il difensore viola (che aveva passato la nottata a fare il tifo per il suo Palmeiras impegnato, e vincente, nella gara decisiva per la vittoria del campionato brasiliano) ad un certo punto ha smesso di rispondere.

Corriere fiorentino