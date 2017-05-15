Mercato: per Vitor Hugo superata un'agguerrita concorrenza...

Stando a quanto rivela l'edizione odierna de La Nazione, il nuovo difensore viola Vitor Hugo dovrebbe sbarcare in Italia nel giro di qualche settimana, per porre le firme sul contratto che lo legherà...

Stando a quanto rivela l'edizione odierna de La Nazione, il nuovo difensore viola Vitor Hugo dovrebbe sbarcare in Italia nel giro di qualche settimana, per porre le firme sul contratto che lo legherà alla Fiorentina. Il Palmeiras e il sodalizio viola hanno già trovato un accordo completo sulla base di 8 milioni di euro. Il centrale brasiliano sarà dunque il sostituto del partente Gonzalo Rodriguez, con Pantaleo Corvino che fu vicino ad acquistarlo anche nella passata estate. Il ds gigliato non ha però alzato bandiera bianca, rimandando soltanto di un anno l'acquisto del 25enne, per il quale sono state battute le concorrezze importanti di Valencia e Sporting Lisbona. Vitor Hugo dovrebbe quindi diventare una delle colonne portanti della Fiorentina di Stefano Pioli: autore di 15 sigilli in due stagioni col Verdão, è molto abile nel gioco aereo e prestante dal punto di vista fisico...