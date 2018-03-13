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Vitor Hugo: "Domenica ero triste per gol e vittoria. Astori mi ha abbracciato appena arrivato..."

Il suo gol e la sua esultanza hanno fatto il giro del mondo. L'immagine di Vitor Hugo che segna e saluta il suo capitano Davide Astori è una delle più emblematiche della vittoria della Fiorentina sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2018 17:21
Vitor Hugo: "Domenica ero triste per gol e vittoria. Astori mi ha abbracciato appena arrivato..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vitor Hugo
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Il suo gol e la sua esultanza hanno fatto il giro del mondo. L'immagine di Vitor Hugo che segna e saluta il suo capitano Davide Astori è una delle più emblematiche della vittoria della Fiorentina sul Benevento. Il difensore brasiliano ne ha parlato in patria, a GloboEsporte: "È stata una giornata difficile per tutti. Abbiamo passato una settimana molto triste. Per la prima volta in vita mia non ero felice per aver segnato e vinto, forse perché sentivo che ci sarebbe dovuto essere Davide, non io. Era un riferimento dentro e fuori dal campo, mi ha abbracciato quando sono arrivato a Firenze. Domenica dovevamo concentrarci sulla vittoria, ma non era facile. Giocheremo per Davide fino alle fine".

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