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Emergenza in difesa, Vitor Hugo non recupera. Ecco chi dovrebbe giocare sabato contro il Napoli

Hugo è alle prese con una lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra accusata nella sfida di coppa Italia contro la Roma. Milenkovic invece, in vista del Napoli, è squalificato. Il brasi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2019 13:17
Emergenza in difesa, Vitor Hugo non recupera. Ecco chi dovrebbe giocare sabato contro il Napoli - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hugo
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Hugo è alle prese con una lesione di primo grado all’adduttore della coscia destra accusata nella sfida di coppa Italia contro la Roma. Milenkovic invece, in vista del Napoli, è squalificato. Il brasiliano sta facendo di tutto per poterci essere, sta seguendo un percorso di recupero specifico e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.

Così Pioli pensa a come sostituire il serbo e nel caso anche il difensore centrale. Perché se a Udine il tecnico viola aveva riportato Milenkovic in quello che sarebbe il suo ruolo naturale, al centro della difesa in coppia con Pezzella, contro gli uomini di Ancelotti.

In caso di forfait di Hugo, ecco che Pioli potrebbe puntare su Ceccherini insieme a Pezzella, con Biraghi a sinistra e Laurini a destra.

La Repubblica

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