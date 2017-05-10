Corriere dello Sport, la Fiorentina ha gia chiuso tre colpi per la prossima stagione

I tre colpi di Pantaleo, due sono giovani talenti. E c'è una difesa da rifondare...

Come riporta il Corriere dello Sport il mercato della Fiorentina è già partito con tre acquisti già compiuti. In Serbia sono stati presi i giovani Milenkovic, difensore centrale che arriverà subito in estate, e Vlahovic, attaccante che invece arriverà in Italia al compimento dei 18 anni (ovvero a fine gennaio 2018). Il terzo è invece un altro difensore, Vitor Hugo del Palmeiras. 25 anni, dovrà raccogliere l’eredità di Gonzalo Rodriguez che invece se ne va in scadenza di contratto. Operazione in dirittura d'arrivo, deve essere limata negli ultimi dettagli legati ai bonus.