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Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto

Le scarse condizioni fisiche del terzino portoghese hanno fatto faticare tanto Bruno Gaspar nel ritiro viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 12:15
Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Bruno Gaspar è arrivato alla Fiorentina in versione depotenziata a causa di condizioni fisiche non buone. A Moena non ha pienamente convinto, anche se per ora è abbastanza ingiudicabile. Buone notizie dal centrale serbo Milenkovic, il cui inserimento è stato davvero molto buono. Infine, anche Vitor Hugo avrà bisogno di un periodo di rodaggio. Così riporta La Nazione.

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