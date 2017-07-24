Bruno Gaspar e Vitor Hugo a Moena non hanno convinto. Mentre Milenkovic sembra già pronto

Le scarse condizioni fisiche del terzino portoghese hanno fatto faticare tanto Bruno Gaspar nel ritiro viola

Bruno Gaspar è arrivato alla Fiorentina in versione depotenziata a causa di condizioni fisiche non buone. A Moena non ha pienamente convinto, anche se per ora è abbastanza ingiudicabile. Buone notizie dal centrale serbo Milenkovic, il cui inserimento è stato davvero molto buono. Infine, anche Vitor Hugo avrà bisogno di un periodo di rodaggio. Così riporta La Nazione.