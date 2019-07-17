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Vitor Hugo è del Besiktas, prestito oneroso di 300 mila euro e riscatto fissato a 5 milioni. Tutti i dettagli

Arrivano i dettagli del trasferimento di Vitor Hugo al Besiktas: il brasiliano si trasferisce in Turchia con la formula del prestito oneroso (300mila euro) con diritto di riscatto fissato a 5 milioni....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 16:11
Vitor Hugo è del Besiktas, prestito oneroso di 300 mila euro e riscatto fissato a 5 milioni. Tutti i dettagli - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Arrivano i dettagli del trasferimento di Vitor Hugo al Besiktas: il brasiliano si trasferisce in Turchia con la formula del prestito oneroso (300mila euro) con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Alla Fiorentina andranno ulteriori 100mila euro al raggiungimento delle 25 presenze e altri 100mila in caso di qualificazione in Champions League. Ingaggio di 1,5 milioni.

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