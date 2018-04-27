Report ACF, si ferma per infortunio Vitor Hugo, ecco quanto sarà fuori

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico riguardante le condizioni di Vitor Hugo.Questo il comunicato: ACF Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo, nel cors...

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico riguardante le condizioni di Vitor Hugo.

Questo il comunicato: ACF Fiorentina comunica che il calciatore Vitor Hugo, nel corso della partita d’allenamento di ieri, ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Il difensore sarà dunque costretto a saltare la sfida di domenica tra i viola e il Napoli.

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