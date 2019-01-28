"Giochiamo per Astori, me lo disse Gil Dias, ricordo tutto. Davide mi insegnò che..."

Vitor Hugo ha parlato ai media del suo paese, queste le sue parole:"Quest’anno giochiamo per Astori, lo scorso anno è servito per adattarmi, ho imparato tante nuove cose sulla lingua e sul modo di gi...

Vitor Hugo ha parlato ai media del suo paese, queste le sue parole:

"Quest’anno giochiamo per Astori, lo scorso anno è servito per adattarmi, ho imparato tante nuove cose sulla lingua e sul modo di giocare.

Astori mi ha aiutato molto, poi quello che gli è successo è stato un duro colpo per tutti ed è toccato a me sostituirlo. La perdita di Davide mi ha insegnato che non siamo nulla, che siamo solo di passaggio, mi ricordo ancora i consigli che mi ha dato: è stato fantastico con me. Eravamo nella stanza accanto, la notizia me la diede Gil Dias al mattino. Alcuni stavano già piangendo. Da allora acquisisco sicurezze ogni giorno, ma ho ancora tanto da imparare.

Giocare qui non è facile, le partite sono come gli scacchi, ti devi muovere in base a come si muove l'avversario. Nessuno parla portoghese, ho dovuto imparare l'italiano anche perché Pioli chiede che durante gli allenamenti tutti parlino italiano.

Simeone ha personalità ha tutto per diventare un grande giocatore, adesso non sta attraversando un buon momento ma succede, quando tornerà a segnare vedrete”

https://www.labaroviola.com/hugo-senza-rigore-cr7-non-ci-avrebbe-segnato-pioli-mi-ha-rubato-la-sua-maglia/63998/