Dopo l'addio di Gonzalo la difesa è praticamente fatta. Due titolari e mezzo ci sono già

La prossima difesa della Fiorentina è ormai quasi, tre difensori su quattro ci sono

La Fiorentina si muove per organizzare la squadra del prossimo anno e il reparto che più degli altri ha una fisionomia compiuta è la difesa: due i titolari sicuri (Davide Astori e Vitor Hugo) con giovane Nikola Milenkovic prima riserva, poi chissà, perché se a 19 anni si è forti in Serbia (e si fa parte della Nazionale) non è detto che sia possibile una replica istantanea in Italia. Quindi calma e gesso, nonostante la cifra spesa (5 milioni) testimoni la fiducia di Corvino sulle potenzialità della stanga baby, un metro e novantasette tanto per capirsi.

Pioli giocherà con la difesa a 4 e in seguito anche all’addio di Gonzalo qui si apre un capitolo molto ampio, essendo ancora da decifrare il futuro degli altri componenti del reparto. Salcedo è un esterno potrà essere riscattato per 3 milioni e l’idea è quella di avvalersi dell’opzione. Il futuro di Tomovic è più che mai incerto. Se Maxi Olivera dovrà invece essere riscattato a 4,4 milioni per l’accordo con il Penarol, il destino di De Maio (in prestito gratuito dall’Anderlecht) dipenderà da Pioli. Infine Milic: per lui prospettive da riserva, quindi capitolo apertissimo anche per quanto riguarda la sua eventuale partenza.

La Nazione