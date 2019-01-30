Pioli: "La più bella serata da quando alleno. Hugo non ci sarà a Udine. Chiesa e Muriel..."

Stefano Pioli ha parlato a Rai Sport dopo la bella vittoria della Fiorentina, queste le sue parole:“È stata una bellissima serata, la più bella da quando faccio l’allenatore. Questa è una soddisfazion...

Stefano Pioli ha parlato a Rai Sport dopo la bella vittoria della Fiorentina, queste le sue parole:

“È stata una bellissima serata, la più bella da quando faccio l’allenatore. Questa è una soddisfazione immensa. Sono felice per i tifosi, ci sono stati vicini anche nei momenti difficili in questi mesi e non è facile tifare sempre Fiorentina.

Muriel ci sta dando tanto. La crescita della squadra è sempre stato evidente in queste settimane anche se i risultati non ce lo confermavano. Adesso dobbiamo vincere a Udine: siamo 6-7 squadre nel giro di pochi punti, obiettivo migliorare il campionato scorso. I risultati per una squadra giovane come la mia sono determinanti, non abbiamo sbagliato una prestazione dall’inizio dell’anno nuovo.

Dobbiamo rimanere concentrati e saper gestire la serata di oggi, capire perché è arrivata una vittoria del genere. Dobbiamo continuare così, domenica ci aspetta una partita difficilissima che gioca con l’acqua alla gola. Abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato bene le situazioni che avevamo preparato: non mi interessano le scelte che ha fatto la Roma, noi siamo stati efficaci.

Federico doveva fare un salto importante da un punto di vista realizzativo. Adesso sta trovando precisione e concretezza. La sua crescita non è terminata, adesso deve rimanere così com’è: è passato da essere un ragazzino a essere un uomo.

Mirallas da una settimana che avrebbe giocato stasera, Kevin è un giocatore di esperienza e per me è un titolare. Rispetto al passato, ho più possibilità di scelta, si è alzata la competizione tra di loro. Simeone sperava di giocare, oggi è entrato con la convinzione giusta. Vitor Hugo ha avuto un risentimento muscolare, non credo ci sarà domenica”