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Hugo: "Sono contento della tournèe negli Stati Uniti. Baroni e Hiristov sono dei bravi ragazzi"

Ecco le parole di Vitor Hugo ai microfoni di Radio Bruno: "Stiamo lavorando molto bene, arriviamo sempre stanchissimi alla fine della giornata. Sono contentissimo della tuornèe perché non sono mai and...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2019 14:07
Hugo: "Sono contento della tournèe negli Stati Uniti. Baroni e Hiristov sono dei bravi ragazzi" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco le parole di Vitor Hugo ai microfoni di Radio Bruno: "Stiamo lavorando molto bene, arriviamo sempre stanchissimi alla fine della giornata. Sono contentissimo della tuornèe perché non sono mai andato negli Stati Uniti. Credo che faremo bene. Nella prima amichevole abbiamo fatto bene, al di là del valore tecnico dell’avversario. Incontreremo avversari più forti, ma noi saremo ancora più attenti. Baroni e Hristov? Sono bravissimi ragazzi. Baroni non lo conoscevo, ma ora che l’ho visto posso dire che sono sicuro che renderà felici i tifosi viola. Petko, invece, già lo conoscevo ed è in grado di giocare in Serie A".

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