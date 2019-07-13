Hugo: "Sono contento della tournèe negli Stati Uniti. Baroni e Hiristov sono dei bravi ragazzi"

Ecco le parole di Vitor Hugo ai microfoni di Radio Bruno: "Stiamo lavorando molto bene, arriviamo sempre stanchissimi alla fine della giornata. Sono contentissimo della tuornèe perché non sono mai and...

Ecco le parole di Vitor Hugo ai microfoni di Radio Bruno: "Stiamo lavorando molto bene, arriviamo sempre stanchissimi alla fine della giornata. Sono contentissimo della tuornèe perché non sono mai andato negli Stati Uniti. Credo che faremo bene. Nella prima amichevole abbiamo fatto bene, al di là del valore tecnico dell’avversario. Incontreremo avversari più forti, ma noi saremo ancora più attenti. Baroni e Hristov? Sono bravissimi ragazzi. Baroni non lo conoscevo, ma ora che l’ho visto posso dire che sono sicuro che renderà felici i tifosi viola. Petko, invece, già lo conoscevo ed è in grado di giocare in Serie A".