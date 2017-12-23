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Bucchioni: "Cagliari inguardabile. Hugo e Milenkovic? Il Cagliari non ha mai attaccato, mai stati sotto pressione"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della vittoria viola a Cagliari. Queste le sue parole:"La vittoria della Fiorentina è meritata e un gol fatto è anche poco per quanto prodotto. Però va detto ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 12:35
Bucchioni: "Cagliari inguardabile. Hugo e Milenkovic? Il Cagliari non ha mai attaccato, mai stati sotto pressione" -
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Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della vittoria viola a Cagliari. Queste le sue parole:

"La vittoria della Fiorentina è meritata e un gol fatto è anche poco per quanto prodotto. Però va detto che è stato un Cagliari inguardabile contro u viola che era comunque riuscito a mettere in difficoltà squadre del calibro di Inter, Sampdoria e Roma nelle ultime gare.

Vitor Hugo e Milenkovic sono stati due giocatori capaci di tenere bene il campo, con sicurezza e qualità, ma il valore di un difensore si vede quando viene messo costantemente sotto pressione e non in una partita come quella contro il Cagliari in cui gli avversari non hanno praticamente mai attaccato"

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