Bucchioni: "Cagliari inguardabile. Hugo e Milenkovic? Il Cagliari non ha mai attaccato, mai stati sotto pressione"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della vittoria viola a Cagliari. Queste le sue parole:"La vittoria della Fiorentina è meritata e un gol fatto è anche poco per quanto prodotto. Però va detto ch...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della vittoria viola a Cagliari. Queste le sue parole:

"La vittoria della Fiorentina è meritata e un gol fatto è anche poco per quanto prodotto. Però va detto che è stato un Cagliari inguardabile contro u viola che era comunque riuscito a mettere in difficoltà squadre del calibro di Inter, Sampdoria e Roma nelle ultime gare.

Vitor Hugo e Milenkovic sono stati due giocatori capaci di tenere bene il campo, con sicurezza e qualità, ma il valore di un difensore si vede quando viene messo costantemente sotto pressione e non in una partita come quella contro il Cagliari in cui gli avversari non hanno praticamente mai attaccato"