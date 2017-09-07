INGAGGI FIORENTINA, CAPOLAVORO PEZZELLA, ERRORI (?) SANCHEZ, VITOR HUGO E BABACAR

Tutte le stranezze del monte ingaggi della Fiorentina. Da Chiesa (ma la soluzione è vicina) fino a Vitor Hugo, Pezzella, Babacar e Carlos Sanchez

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha analizzato e mostrato tutti gli ingaggi della serie A, tra questi anche quelli della Fiorentina. Questa la lista e la classifica in ordine di compenso degli ingaggi viola:

Le grandi anomalie degli ingaggi sono rappressentate da Federico Chiesa, Babacar, Vitor Hugo e Carlos Sanchez.

Partiamo dagli ultimi tre. Sono in cima alla lista, Babacar è in assoluto il paperone dello spogliatoio viola con 1,4 milioni l'anno mentre il mediano colombiano guadagna 1,1 milioni a stagione classificandosi al quarto posto di questa classifica, stessa cifre che percepisce il difensore brasiliano Vitor Hugo appena arrivato a Firenze.

Come mai, per una società attenta come la Fiorentina tre giocatori riserve guadagnano più di tutti quanti gli altri?

Entrambi costano alla società più di 7 milioni lordi a stagione. Ingaggi non altissimi a dire il vero, ma rispetto agli altri giocatori e loro "rivali di ruolo" la differenza c'è eccome.

Prendiamo Vitor Hugo ad esempio, il titolare del ruolo è Pezzella che guadagna 600 mila euro, il brasiliano che di Pezzella è il sostituto guadagna, quasi più del doppio rispetto al difensore argentino. Eppure in carriera, se c'è qualcuno che deve ancora dimostrare tutto quello è Vitor Hugo che arriva dal Brasile. Mentre Pezzella ha alle spalle già tre anni di presenze nella Liga Spagnola e lo scorso anno è stato eletto come uno dei migliori centrali difensivi del campionato di Messi e CR7.

Altra stranezza riguarda Carlos Sanchez, una riserva di lusso a veder il suo ingaggio rispetto al titolare Veretout che guadagna meno del colombiano.

Discorso a parte per Chiesa, è vero che il classe 97 guadagna poco per il ruolo anche a livello d'immagine che adesso ricopre ma è anche vero che a breve Corvino e il suo papà agente si siederanno per firmare l'adeguamento di contratto.

In conclusione la Fiorentina ha abbassato paurosamente il suo monte ingaggi ma allo stesso tempo ci sono tante stranezze nella classifica. Certe riserve vengono strapagate mentre altri titolari pagati meno rispetto alla media.

Flavio Ognissanti