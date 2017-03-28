Pedullà: "Fiorentina pronta a chiudere per due difensori forti brasiliani. Rodrigo Caio e Vitor Hugo"

Il primo ha una quotazione da doppia cifra, il secondo qualche milione in meno. La Fiorentina è pronta per l'affondo decisivo" così Pedullà a Sportitalia

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel corso della puntata "Calcio e Mercato" su Sportitalia la Fiorentina sarebbe molto vicina a fare la spesa in Brasile per quanto riguarda la difesa. Corvino ha praticamente in pugno due difensori brasiliani, il primo è Rodrigo Caio classe 93 il suo ruolo è quello di difensore centrale ma può giocare anche come mediano la sua valutazione è sui 10 milioni di euro attualmente gioca nel San Paolo. Il secondo calciatore che Corvino ha tra le mani è che pare essere vicino alla Fiorentina è Vitor Hugo, quotazione 7/8 milioni classe 1991 difensore del Palmeiras. Il direttore generale viola sarebbe pronto a chiudere per questi due difensori o almeno per uno dei due. La rivoluzione viola è iniziata.