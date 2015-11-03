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Notizie Rodrigo Caio Fiorentina

Il San Paolo fa rinnovare Rodrigo Caio per venderlo alla Fiorentina. Si puo chiudere a breve

30 marzo 2017 00:40

Pedullà: "Fiorentina pronta a chiudere per due difensori forti brasiliani. Rodrigo Caio e Vitor Hugo"

28 marzo 2017 23:58

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Sett. 13