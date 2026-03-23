Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”

L’ex arbitro Gianluca Calvarese ha spiegato con un reel sul suo profilo Instagram l’episodio di cui si sta discutendo molto in queste ore. Ieri infatti durante Fiorentina-Inter Pongracic ha toccato un pallone con il braccio dopo un liscio di Ranieri e Pio Esposito. In tv le immagini non sono mostrate in maniera nitida e anche in partita non è sembrato esserci un vero e proprio check del VAR. Ma Calvarese spiega: “Il braccio è in posizione naturale e congura vicino al corpo. Non è punibile. Poi il pallone schizza da distanza ravvicinata dopo che Ranieri e Esposito provano a giocare il pallone, per cui non è rigore”