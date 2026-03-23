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Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”

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Calvarese conferma: “Rigore per l’Inter? Pongracic ha il braccio in posizione naturale, non c’è niente”

Redazione

23 Marzo · 12:03

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 12:03

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CalvaresePongračić

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L’ex arbitro Gianluca Calvarese ha spiegato con un reel sul suo profilo Instagram l’episodio di cui si sta discutendo molto in queste ore. Ieri infatti durante Fiorentina-Inter Pongracic ha toccato un pallone con il braccio dopo un liscio di Ranieri e Pio Esposito. In tv le immagini non sono mostrate in maniera nitida e anche in partita non è sembrato esserci un vero e proprio check del VAR. Ma Calvarese spiega: “Il braccio è in posizione naturale e congura vicino al corpo. Non è punibile. Poi il pallone schizza da distanza ravvicinata dopo che Ranieri e Esposito provano a giocare il pallone, per cui non è rigore”

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