A sette minuti dalla fine, l’episodio cruciale che fissa l’1-1: spinta di Romagnoli su Cutrone, pochi dubbi per Calvarese che indica il dischetto. Decisione al limite perchè il difensore del Milan cerca il pallone e non si può intuire l’entità del contatto. Gol annullato al Milan nel primo tempo, per mani di Ibrahimovic: allo svedese carambola il pallone sul braccio, nel contrasto al limite dell’area con Dalbert. L’arbitro viene chiamato al Var per visionare l’episodio e a termini di regolamento ravvisa l’irregolarità. Nell’ultima azione del primo tempo, sul cross di Kessie l’impatto di Caceres avviene chiaramente con la faccia e non c’è alcun tocco di mano. Ibrahimovic e Dalbert protagonisti anche in un’altra scena- chiave: fallo del brasiliano al limite dell’area, dapprima è giallo ma una corsa al Var fa cambiare decisione al direttore di gara. Netto il fuorigioco di Castillejo sul suggerimento di Kessie: l’arbitro attende lo sviluppo dell’azione prima di invalidare il gol. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.