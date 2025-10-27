27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:14

Calvarese spiega: “Non c’è rigore su Bernardeschi, non è fallo. Sozza è perfetto per Inter-Fiorentina”

Redazione

27 Ottobre · 21:51

TAG:

CalvareseFiorentinaItalia 7

L'ex arbitro di Serie A Giampaolo Calvarese esprime il suo giudizio sugli eventi di Fiorentina-Bologna su Italia 7.

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese è intervenuto ospite su Italia 7 per parlare della prestazione di La Penna durante Fiorentina-Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi aspettavo di più da La Penna, non riesce ad ingranare. La gara di ieri è difficile per gli episodi che ci sono stati, i falli di mano sono sempre i più difficili da giudicare. Secondo me non c’è rigore nel contatto tra Bernardeschi e Sabiri, non è affatto falloso.”

Sulla designazione di Sozza contro l’Inter: “Lui è il profilo ideale per questo genere di partite, sarà capace di dirimere le tensioni che si sono create in questo periodo sugli arbitri italiani.”

