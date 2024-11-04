Sentite Calvarese: "Manca un rigore al Torino per fallo di Bove su finale, Bove ha rischiato il 2° giallo"

L'ex arbitro Calvarese ha parlato dell'arbitraggio di La Penna in Torino-Fiorentina su Tuttosport, questa la sua moviola della gara:"Federico La Penna era alla quinta presenza stagionale in Serie A, a...

L'ex arbitro Calvarese ha parlato dell'arbitraggio di La Penna in Torino-Fiorentina su Tuttosport, questa la sua moviola della gara:

"Federico La Penna era alla quinta presenza stagionale in Serie A, ancora senza big match. L’arbitro romano continua il suo percorso senza stop dopo l’errore di Monza-Roma, quando non assegnò un rigore per il pestone di Kyriakopoulos ai danni di Baldanzi (decisione poi avallata dal designatore Rocchi e dalla Commissione).

Eppure, nella gara dell’Olimpico Grande Torino, non convince né dal punto di vista tecnico né disciplinare. Annullato nel primo tempo un gol a Maripan per offside; il silent check del VAR è piuttosto lungo, ma conferma la decisione del campo. L’episodio più rilevante in area di rigore si verifica nell’ultima azione: su una punizione Ilic prende il tempo a Bove, che rimane attardato. L’ex Roma trattiene il serbo in maniera prolungata per qualche metro con due braccia; poi Ilic va giù in torsione, a causa proprio della trattenuta, e Bove gli cade addosso. È vero che il pallone non finisce in quella zona dell’area, bensì più avanti; ma se l’arbitro avesse fischiato rigore, il VAR non sarebbe intervenuto. Poi il pallone finisce a Njie, e La Penna fischia il fuorigioco; ma sarebbe stato da verificare se la spizzata precedente fosse di Maripan o di un giocatore viola. In occasione della stessa punizione, manca peraltro un giallo evidente a Biraghi."

JURIC TORNA SULLA SCONFITTA DI FIRENZE

https://www.labaroviola.com/juric-a-firenze-e-stato-un-disastro-oggi-abbiamo-fatto-benissimo-errori-da-giocatori-e-arbitro/275402/